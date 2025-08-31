Grave incendio ed esplosioni vicino a un impianto chimico fuori Mosca | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina, un grave incendio è scoppiato in un deposito chimico a Balashikha, in Russia, fuori Mosca. Il Servizio di Emergenza russo ha annunciato l’incendio intorno alle 9:48 ora locale, indicando che fosse localizzato in via Zvezdnaya 11. Il quotidiano indipendente russo Astra ha sottolineato che la strada si trova in una zona industriale piena di magazzini, dove si trova anche l’impianto chimico sperimentale di Balashikha. Dalle immagini condivise da Astra, si potevano vedere dense colonne di fumo nero che si alzavano in aria, coprendo almeno alcuni isolati. Durante l’incendio si sono udite anche delle esplosioni.

Secondo il Servizio di Emergenza Russo, è scoppiato un incendio esteso su 4.000 metri quadrati; non si registrano vittime.

Oltre 80 specialisti e 30 mezzi, tra cui elicotteri Mi-8 e Ka-32, sono stati impiegati per spegnerlo, in mezzo a un denso fumo e a carichi infiammabili. La causa dell’incendio rimane poco chiara. Secondo i rapporti disponibili, non erano stati segnalati droni ucraini nella zona prima dell’incidente.

Balashikha si trova a 14 chilometri a est di Mosca ed è la città più popolosa della regione di Mosca (esclusa Mosca stessa).