Grave infortunio per un alpinista a Ra Gusela: intervento d’emergenza con elisoccorso

Sono subito apparse molto gravi le condizioni di un alpinista caduto per una decina di metri su una cengia gradonata di Ra Gusela, nel Gruppo del Nuvolau. Partito dalla sosta della via Paola, il 49enne di Bassano del Grappa era infatti volato, sbattendo più volte sulla roccia. Attivato il 118 verso le 10.20, è decollato Falco 2, che ha calato con un verricello di 15 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere. Prestate le prime cure urgenti e messo sulla barella, l’infortunato è stato spostato a Passo Giau, dove il personale medico ha potuto proseguire nella stabilizzazione, prima dell’imbarco e del decollo verso l’ospedale di Treviso.