Grecia: gravi incendi a Zante e Chio, domato il rogo a Patrasso

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il vasto incendio boschivo che minacciava Patrasso, terza città della Grecia, dove in queste ore gravi roghi stanno devastando le isole di Zante e Chio e i dintorni di Preveza. Lo ha dichiarato alla televisione ellenica il portavoce dei Vigili del Fuoco, Vassilis Vathrakogiannis. Dopo una lotta contro le fiamme durata tutta la notte, la situazione a Patrasso risulta migliorata in modo “significativo” ma i pompieri stanno ancora spegnendo incendi “sparsi” e il rogo è “ancora attivo” nella periferia orientale della città, dove ieri un ospedale pediatrico e una casa di riposo sono stati evacuati.

Circa 600 squadre di terra e quasi 30 velivoli lancia-acqua sono schierati fin dall’alba in tutta la Grecia. La diminuzione dell’intensità del vento ha aiutato gli sforzi dei Vigili del Fuoco.

Favoriti dalle elevate temperature, grandi incendi boschivi che hanno colpito la Grecia da giugno hanno consumato finora oltre 20.000 ettari.