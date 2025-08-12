Grecia, vasto incendio sull’isola di Zante: hotel evacuati | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio sta attualmente divampando in un’area forestale agricola tra i villaggi di Lithakia, Agala e Kiliomenos, sull’isola di Zante, in Grecia. L’intera squadra antincendio dell’isola sta lavorando sul posto, con l’assistenza di volontari e della Protezione Civile, mentre vengono eseguite operazioni di spegnimento aereo. In particolare, 35 Vigili del Fuoco stanno operando con 13 veicoli e 8 mezzi aerei (5 aerei, 3 elicotteri). Lo riporta l’emittente Ert.

Per ordine delle autorità locali, le attività commerciali e gli hotel nella zona di Apelati sono stati evacuati, poiché Agalas e Keri continuano a essere minacciati. I Vigili del Fuoco aerei non hanno potuto operare a causa dei forti venti e ora riprenderanno a scendere. Ai residenti è stato ordinato di allontanarsi verso la città di Zante, in modo da evitare problemi.