Guerra nello Spazio: satelliti sotto attacco e nuove minacce nucleari

Durante la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, i cittadini ucraini hanno assistito a una scena inquietante: al posto della normale programmazione televisiva, i loro schermi hanno trasmesso immagini di carri armati e soldati russi. Non si è trattato di un errore tecnico, bensì di un’operazione di guerra informatica. Hacker filorussi hanno infatti preso il controllo di un satellite in orbita, trasformandolo in un’arma psicologica e dimostrando che i conflitti del XXI secolo non si combattono più solo su terra, mare e aria, ma anche nello Spazio e nel cyberspazio.

“Se riesci a impedire a un satellite di comunicare, puoi causare una significativa interruzione“, ha spiegato all’Associated Press Tom Pace, CEO della società di cybersicurezza NetRise ed ex marine con esperienza al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. “Pensiamo al GPS: immaginate cosa accadrebbe se una popolazione ne fosse privata e la confusione che ne deriverebbe“.

Con oltre 12mila satelliti operativi in orbita, il loro ruolo è cruciale non solo per le telecomunicazioni, ma anche per le operazioni militari, la navigazione, la raccolta di intelligence, la sicurezza economica e persino i sistemi di allerta precoce contro i missili. Questa dipendenza li rende al tempo stesso strumenti indispensabili e potenziali bersagli strategici.

Le vulnerabilità dello Spazio

Gli hacker non attaccano sempre il satellite in sé: spesso mirano alle sue interfacce di comunicazione o al software che ne regola il funzionamento. Se il sistema è obsoleto, diventa una porta d’ingresso facilmente sfruttabile. Un precedente significativo risale al 2022, quando un attacco informatico – attribuito da Kiev a Mosca – prese di mira Viasat, azienda statunitense che supporta le comunicazioni ucraine. Decine di migliaia di modem furono infettati, causando blackout in ampie aree dell’Europa.

Le minacce future potrebbero però essere ancora più devastanti. Secondo informazioni declassificate dal governo statunitense, la Russia starebbe sviluppando un’arma nucleare spaziale capace di distruggere in un colpo solo la quasi totalità dei satelliti in orbita terrestre bassa. Un simile ordigno non solo produrrebbe un danno fisico diretto, ma rilascerebbe radiazioni in grado di rendere inutilizzabili i sistemi elettronici dei satelliti sopravvissuti.

Il deputato repubblicano Mike Turner ha definito questa prospettiva “la Crisi dei missili di Cuba nello Spazio“, aggiungendo che il dispiegamento di una simile arma segnerebbe “la fine dell’era spaziale“.

La corsa alla Luna e oltre

Le tensioni non riguardano solo l’orbita terrestre. La Luna si profila come il prossimo terreno di competizione geopolitica. La sua superficie è ricca di elio-3, un isotopo potenzialmente utilizzabile nella fusione nucleare per produrre energia quasi illimitata.

Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, ha annunciato l’intenzione di inviare un piccolo reattore nucleare sulla superficie lunare: “Siamo in una corsa con la Cina. Per avere una base stabile sulla Luna serve energia, e vogliamo arrivare primi per garantirla agli Stati Uniti“.

Russia e Cina hanno già reso noti piani per installare proprie centrali nucleari lunari, alimentando la prospettiva di una nuova corsa agli armamenti e alle risorse nello Spazio. “Non si tratta di fantascienza, ma di una realtà sempre più vicina“, ha sottolineato Joseph Rooke, esperto di cybersicurezza e analisi dei rischi con esperienza nella difesa britannica, come riporta AP.

Lo Spazio come dominio militare

Dal 2019 gli Stati Uniti hanno istituito la Space Force, il corpo militare dedicato alla difesa degli interessi americani nello Spazio. Il principio è chiaro: considerare l’orbita terrestre un dominio bellico al pari degli altri, da presidiare e difendere.

La crescente rivalità con Russia e Cina rende questa prospettiva sempre più concreta. Tuttavia, Pechino respinge le accuse di voler militarizzare lo Spazio, ribaltando la responsabilità sugli Stati Uniti. “Washington sta trasformando lo Spazio in una zona di guerra“, ha dichiarato Liu Pengyu, portavoce dell’Ambasciata cinese a Washington.

Un futuro in bilico

Mentre il mondo assiste a questa nuova corsa allo Spazio, la posta in gioco è enorme: dal controllo delle telecomunicazioni globali fino all’energia del futuro. Ogni passo in avanti sembra accompagnato dal rischio di un conflitto senza confini. Come ammonisce Turner, “bisogna prestare attenzione a queste cose affinché non accadano“.