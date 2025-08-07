Hawaii, eruzione spettacolare del Kīlauea: fontane di lava alte 90 metri | VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Kīlauea, tra i più attivi al mondo, ha dato vita ad una spettacolare eruzione, la 30ª dal dicembre 2024. L’Istituto USGS statunitense ha registrato fontane di lava che hanno raggiunto altezze comprese tra i 45 e i 90 metri, sprigionandosi con forza dal cratere Halemaʻumaʻu. L’eruzione è stata descritta dagli esperti dell’Hawaiian Volcano Observatory (HVO) come un fenomeno di “fountaining vigoroso”, ovvero getti di lava ad alta pressione provenienti principalmente dalla bocca Nord del cratere. Le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere dell’U.S. Geological Survey (USGS) mostrano la potenza e la continuità dell’attività vulcanica vista sia da Est che da Ovest del cratere.

Secondo il National Weather Service, le condizioni di vento leggero potrebbero spingere i gas e i materiali vulcanici verso Sud, ma al momento non si registrano rischi diretti per la popolazione. È stata comunque emessa un’allerta arancione per l’aviazione, indicativa di un’attività vulcanica significativa che potrebbe influire sui voli. Tuttavia, gli aeroporti commerciali della contea di Hawaii non risultano compromessi dall’eruzione in corso.

Nuova eruzione del Kīlauea alle Hawaii, la 30ª da dicembre 2024

L’evento attuale si inserisce in una sequenza di attività iniziata il 23 dicembre 2024. Questa serie eruttiva è caratterizzata da episodi di breve durata – spesso inferiori alle 24 ore – intervallati da periodi di pausa di alcuni giorni. Tale comportamento rende il Kīlauea un laboratorio naturale prezioso per i vulcanologi, che possono studiare dinamiche eruttive frequenti in un ambiente relativamente controllato.

Il Kīlauea è noto per la sua attività persistente e relativamente prevedibile rispetto ad altri vulcani esplosivi. Ciò nonostante, resta sorvegliato speciale per il potenziale impatto ambientale e per la vicinanza ad aree abitate.

Il vulcano che non dorme mai

Con questo ennesimo episodio, il Kīlauea conferma la sua reputazione: un gigante geologico in costante fermento. Il suo comportamento, seppur spettacolare, è anche un richiamo all’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione in aree a rischio vulcanico.