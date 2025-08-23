Hawaii, il vulcano Kilauea inarrestabile: maestose fontane di lava, 31 eruzioni in pochi mesi | VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Kilauea dell’isola di Hawaii, una delle terre emerse geologicamente più attive al mondo, ha ripreso la sua spettacolare attività eruttiva. Recentemente ha proiettato in aria getti di lava che hanno raggiunto i 30 metri di altezza, un evento che segna la 31ª manifestazione dal dicembre scorso. Questo fenomeno si è svolto interamente all’interno del cratere sommitale del vulcano, noto come Halemaumau, non rappresentando una minaccia per le comunità locali. Lo U.S. Geological Survey ha pubblicato le immagini dell’evento, permettendo a centinaia di migliaia di persone di assistere a questo show della natura.

La scienza dietro lo spettacolo

Gli scienziati dell’Hawaiian Volcano Observatory hanno descritto il meccanismo dietro questa incredibile attività. La lava sta emergendo da una camera magmatica sotterranea, che viene continuamente alimentata da magma proveniente direttamente dall’interno della Terra. Il magma sale attraverso stretti condotti fino a raggiungere la camera superiore, dove si accumula.

Quando la pressione raggiunge un punto critico, la nuova fornitura di magma spinge via il magma più vecchio, che ha già rilasciato i suoi gas. Questo processo è simile a quando si stappa una bottiglia di champagne dopo averla agitata. L’intero fenomeno è parte di un’unica grande eruzione iniziata a dicembre.

Un’eruzione con precedenti storici

Questo fenomeno di “eruzione a fontana” non è nuovo per il Kilauea. È la 4ª volta in 200 anni che il vulcano mostra un comportamento simile. Il precedente più notevole risale al 1983, quando un’eruzione con 44 episodi di “fontane di lava” durò per 3 anni. Tuttavia, a differenza di allora, oggi i visitatori e gli scienziati possono assistere allo spettacolo in diretta grazie alle telecamere installate dall’U.S. Geological Survey.

Sebbene i recenti getti di lava siano meno alti rispetto al passato, ciò non ne diminuisce lo spettacolo. Ciò potrebbe indicare un allargamento del condotto di eruzione, che riduce la pressione e produce flussi di lava più ampi.

Leggende e scienza si fondono

L’eruzione del Kilauea è uno spettacolo che affascina scienziati e visitatori, ma per la popolazione locale ha anche un profondo significato culturale. Per la tradizione hawaiana, il cratere Halemaumau è la casa di Pele, la dea del vulcano. La lava, considerata una risorsa naturale, è vista come la forza creatrice che ha formato le isole.