Hong Kong colpita da violente inondazioni: piogge record dal 1884, massima allerta per la 4ª volta in 8 giorni | FOTO

Hong Kong è stata nuovamente travolta da forti piogge che hanno spinto le autorità meteorologiche a diramare il livello massimo di allerta per la 4ª volta in appena 8 giorni. L’Osservatorio meteorologico della città ha emesso l’allerta “nera” per precipitazioni torrenziali, segnalando piogge superiori ai 70 millimetri all’ora e avvertendo del rischio di “gravi inondazioni”. In alcune aree, le precipitazioni cumulate potrebbero superare i 100 millimetri.

A causa dell’emergenza, nel Sud della Cina sono state sospese le attività scolastiche e sono stati attivati rifugi temporanei per la popolazione. Le forti piogge hanno avuto ripercussioni anche sui servizi sanitari: l’ospedale Queen Mary, sull’isola di Hong Kong, ha segnalato disagi nel pronto soccorso a causa degli allagamenti che interessano diverse strade principali.

Anche la vicina Shenzhen, polo tecnologico al confine con Hong Kong, è alle prese con condizioni meteorologiche estreme. Le autorità locali hanno emesso il massimo livello di allerta per piogge torrenziali, il primo caso dal 2018, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Hong Hong nella morsa delle inondazioni, piogge record

Oggi Hong Kong ha registrato le precipitazioni giornaliere più alte per un mese di agosto dal 1884: lo ha dichiarato l’osservatorio meteorologico della città, dopo che è stata emessa l’allerta di livello piu’ alto per la 4ª volta in 8 giorni. “Fino alle 14, presso la sede dell’Osservatorio sono stati registrati 355,7 millimetri di pioggia, battendo il record giornaliero di precipitazioni più alto per agosto dal 1884“, ha riferito l’ufficio meteorologico.