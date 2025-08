Il 2 agosto 216 a.C. Annibale trionfa a Canne, capolavoro di strategia militare

MeteoWeb

Il 2 agosto 216 a.C., nei pressi della cittadina di Canne, Annibale Barca inflisse una delle più clamorose sconfitte nella storia militare all’esercito romano guidato dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. Lo scontro, passato alla storia come Battaglia di Canne, viene ancora oggi studiato nelle accademie militari di tutto il mondo per la brillantezza tattica dimostrata dal comandante cartaginese.

La Battaglia di Canne, il trionfo di Annibale

Annibale, consapevole dell’inferiorità numerica complessiva rispetto alle legioni romane, adottò una formazione innovativa: dispose le truppe più deboli al centro, incurvandole leggermente in avanti, mentre le unità più solide vennero schierate ai lati. Quando i romani, spinti dall’illusione di una facile vittoria, sfondarono il centro cartaginese, la cavalleria numidica e le ali d’élite cartaginesi li accerchiarono, realizzando la celebre manovra a tenaglia. Il risultato fu disastroso per Roma: si stima che oltre 50mila soldati romani persero la vita in poche ore.

La vittoria di Canne non solo consacrò Annibale come uno dei più grandi strateghi della storia, ma divenne anche un esempio immortale di come l’ingegno tattico possa prevalere sulla forza bruta, cambiando le sorti di intere guerre.