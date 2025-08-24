Il 24 agosto 1932 Amelia Earhart compie l’impresa del volo transcontinentale

MeteoWeb

Il 24 agosto 1932 Amelia Earhart, celebre aviatrice statunitense, ha preso il volo da Los Angeles per realizzare la traversata aerea del continente nordamericano. L’impresa, che molti consideravano un’ardua sfida, è stata portata a termine con successo: dopo 19 ore e 5 minuti di volo ininterrotto, la pioniera dell’aviazione ha completato i 2.477 miglia (circa 3.985 km) che separano la California dalla costa orientale, stabilendo un nuovo traguardo per il volo femminile.

Earhart ha mantenuto una media impressionante di 128 miglia orarie, dimostrando ancora una volta la propria abilità tecnica e il coraggio che l’hanno resa simbolo di emancipazione e progresso. L’aviatrice, già nota per aver attraversato l’Atlantico in solitaria pochi mesi prima, ha confermato così il suo ruolo di protagonista nella storia dell’aviazione moderna, al fianco dei grandi pionieri maschili.