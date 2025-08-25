Il 25 agosto 2012 la sonda spaziale Voyager 1 supera l’eliopausa

MeteoWeb

Il 25 agosto 2012 la sonda spaziale Voyager 1 entrava ufficialmente nella storia: superando l’eliopausa, la regione di confine dove il vento solare perde la sua influenza e lascia spazio al mezzo interstellare, diventava il primo oggetto costruito dall’uomo a varcare i limiti del Sistema Solare. Lanciata nel 1977 insieme alla gemella Voyager 2, la sonda era stata progettata inizialmente per lo studio ravvicinato di Giove e Saturno. Dopo aver trasmesso immagini mozzafiato delle loro lune e degli anelli, la missione si trasformò in un viaggio senza precedenti verso lo Spazio profondo. Equipaggiata con strumenti in grado di rilevare particelle, campi magnetici e radiazioni cosmiche, Voyager 1 ha permesso di raccogliere dati unici sulla transizione tra l’ambiente solare e quello interstellare.

Il superamento dell’eliopausa segnò una pietra miliare per l’esplorazione spaziale: per la prima volta l’umanità otteneva un contatto diretto con lo spazio tra le stelle. Nonostante la distanza – oggi superiore a 23 miliardi di km dalla Terra – la sonda continua a inviare deboli segnali alle antenne del Deep Space Network.

Voyager 1 non è solo un laboratorio scientifico itinerante: porta con sé anche il celebre Golden Record, un disco d’oro contenente suoni, immagini e messaggi della Terra, simbolo di un’umanità desiderosa di comunicare oltre i propri confini.