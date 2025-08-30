Il 30 agosto 1961 Ranger 1 rientra nell’atmosfera terrestre

MeteoWeb

Il 30 agosto 1961 si è conclusa in modo spettacolare – e in parte imprevisto – la missione della sonda spaziale americana Ranger 1, rientrata nell’atmosfera terrestre dopo soli otto giorni dal lancio. Progettata dalla NASA come veicolo sperimentale per testare nuove tecnologie di comunicazione e controllo in orbita, la sonda avrebbe dovuto aprire la strada a future missioni di esplorazione lunare. Lanciata il 23 agosto dal poligono di Cape Canaveral con un razzo Atlas-Agena, Ranger 1 avrebbe dovuto stabilirsi in un’orbita altamente ellittica attorno alla Terra. Un malfunzionamento dello stadio superiore, però, impedì il raggiungimento della traiettoria prevista: la sonda rimase confinata in un’orbita bassa, instabile e soggetta al progressivo attrito atmosferico.

Nonostante le difficoltà, Ranger 1 riuscì comunque a trasmettere preziosi dati tecnici. Gli ingegneri della NASA ottennero informazioni fondamentali sul funzionamento dei sistemi elettronici, sul comportamento dei pannelli solari e sulle condizioni ambientali nello spazio vicino alla Terra.

Il rientro del 30 agosto segnò la distruzione della sonda, ma non un fallimento completo. L’esperienza di Ranger 1 contribuì infatti a perfezionare i successivi veicoli della serie, che negli anni seguenti avrebbero finalmente raggiunto il loro obiettivo principale: studiare da vicino la superficie della Luna.