Il 31 agosto 1935 l’impresa di Aleksej Stachanov e la nascita dello “stachanovismo”

MeteoWeb

Il 31 agosto 1935, in una miniera del Donbass, l’operaio sovietico Aleksej Stachanov compì un’impresa destinata a entrare nella storia dell’Unione Sovietica. In appena 5 ore e 45 minuti estrasse 102 tonnellate di carbone, superando di oltre 14 volte la norma giornaliera prevista. L’episodio venne immediatamente celebrato dalla propaganda sovietica come simbolo della forza e della dedizione del lavoratore socialista. Stachanov divenne il volto di un nuovo modello produttivo: lo “stachanovismo”, movimento che incoraggiava i lavoratori a superare i limiti imposti dalle norme di rendimento, promuovendo l’idea di un’industria capace di crescere senza sosta grazie all’impegno individuale. Il suo record non rappresentò soltanto un dato tecnico, ma assunse valore politico e sociale, incarnando l’ideale dell’uomo nuovo sovietico, disciplinato, instancabile e fedele al progetto collettivo.

In segno di riconoscenza e per mantenere vivo l’esempio, il 31 agosto venne proclamato “Giorno del minatore di carbone”. Ogni anno, in quella data, l’Unione Sovietica celebrava i lavoratori delle miniere, pilastri dell’industrializzazione del Paese. A distanza di decenni, la figura di Stachanov rimane controversa: per alcuni eroe del lavoro, per altri simbolo della propaganda. La sua impresa del 1935 resta comunque un evento cardine nella storia del mondo sovietico.