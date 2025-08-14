Il Brasile si distacca dalle proposte più ambiziose per la fine dell’inquinamento da plastica alla COP30

MeteoWeb

Il Brasile, paese ospitante della COP30, ha preso le distanze dalle proposte più ambiziose dei colloqui delle Nazioni Unite sulla fine dell’inquinamento da plastica tenutisi a Ginevra questa settimana, tra cui il divieto di alcuni prodotti in plastica, che secondo diplomatici e attivisti potrebbe danneggiare la fiducia nelle ambizioni climatiche del paese, riporta il “Climate Home News”. Undici diplomatici di diverse regioni hanno detto a Climate Home che le posizioni del Brasile sono diventate più allineate con i principali produttori di petrolio durante l’attuale round di colloqui di questo mese. Sebbene il paese latinoamericano non abbia sostenuto i piani per frenare l’impennata della produzione di plastica, che sta alimentando l’inquinamento, in precedenza ha sostenuto un’iniziativa più ristretta per vietare alcuni prodotti problematici, come la plastica monouso.

Ora ha fatto marcia indietro su questa posizione, collegando le iniziative su alcuni divieti di plastica e sulla progettazione di prodotti alla fornitura di finanziamenti.