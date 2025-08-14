Il maltempo ferma il Palio di Siena: annullata la terza prova

MeteoWeb

E’ stata esposta questo pomeriggio, giovedì 14 agosto, alle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde, che sancisce l’annullamento della terza prova del Palio di Siena del 16 agosto, in programma alle ore 19.15. Il maltempo che si è abbattuto su Siena nella giornata di oggi ha reso impraticabile il tufo in Piazza del Campo. Sentito il parere dell’ufficio tecnico comunale, dei Deputati della Festa e dei Capitani, come recita l’articolo 44 del “Regolamento per il Palio”, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato l’apposita ordinanza.

