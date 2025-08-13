Il primo carico al mondo con fotovoltaico integrato per la propulsione

MeteoWeb

Un nuovo carico di HGK Shipping e Salzgitter AG è entrato in servizio con un impianto fotovoltaico che alimenta direttamente il sistema di propulsione, una prima mondiale secondo l’azienda olandese Wattlab, specializzata in solare. I 192 moduli installazione a bordo della nave “Blue Marlin” forniscono energia sia per i servizi di bordo a bassa tensione sia per la propulsione elettrica ad alta tensione, integrandosi con i quattro generatori diesel già presenti. L’impianto, realizzato in meno di due settimane presso il cantiere olandese “De Gerlien van Tiem”, raggiunge una potenza di picco di 35 kW e, in condizioni ottimali, potrebbe permettere alla nave di navigare temporaneamente a sola energia solare, specialmente quando viaggia a carico ridotto.

I dettagli sul sistema

Il sistema, sviluppato in collaborazione con Blommaert Aluminium e Van Tiem Electro, include un accumulo di batteria e un sistema di gestione automatizzata dell’energia, che ottimizza i consumi riducendo l’uso dei generatori. Per conversioni di sistema su navi esistenti, Wattlab stima i tempi di fermo massimi di una settimana.

Il “Blue Marlin”, lungo 135 metri e con una capacità di 3.110 tonnellate, è stato progettato per trasportare acciaio e materiali sfusi tra Salzgitter e Friedrichsfeld, contribuendo a ridurre emissioni e costi operativi.