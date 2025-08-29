Il “Triangolo Estivo” brilla con la Via Lattea: lo spettacolo astronomico di fine agosto

Nelle notti a cavallo del 29 agosto, il cielo regala agli appassionati di astronomia uno degli spettacoli più suggestivi dell’estate: il Triangolo Estivo, attraversato dalla scia luminosa della Via Lattea. Con una sottile falce di Luna crescente che tramonta poco dopo il Sole, l’oscurità del cielo offrirà condizioni ideali per ammirare questo celebre asterismo. Il Triangolo Estivo è formato da 3 stelle luminose appartenenti a costellazioni diverse:
- Altair, nella costellazione dell’Aquila, rappresenta il vertice più basso e si trova a soli 16,3 anni luce dalla Terra, rendendola una delle stelle più vicine visibili a occhio nudo;
- Vega, la più brillante della Lira, è una giovane stella blu-bianca di appena 450 milioni di anni (un decimo dell’età del Sole). Ruota su sé stessa a velocità vertiginosa, completando un giro in appena 12,5 ore;
- Deneb, la “coda del Cigno” nella costellazione Cygnus, è una supergigante destinata, tra milioni di anni, a esplodere in una spettacolare supernova;
Il Triangolo Estivo e la cornice della Via Lattea
La particolare disposizione delle 3 stelle rende il Triangolo Estivo un punto di riferimento per orientarsi nel cielo notturno. Vega e Altair si trovano ai lati della fascia luminosa della nostra galassia, mentre Deneb sembra affondare direttamente nel suo chiarore diffuso di gas e polveri stellari.
Un appuntamento per tutti
Grazie alla Luna che tramonta presto, le serate di fine agosto sono perfette per osservare non solo il Triangolo Estivo, ma anche la Via Lattea nella sua interezza. Non serve un telescopio: basta recarsi in un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e lasciare che gli occhi si abituino al buio.