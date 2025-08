Un’immagine rivelatrice della fusione galattica: la luce intracluster di Abell 3667

MeteoWeb

Gli ammassi galattici sono tra le strutture più imponenti dell’Universo, composti da centinaia o migliaia di galassie legate gravitazionalmente nel corso di miliardi di anni. Un’immagine recente di Abell 3667, catturata dalla Dark Energy Camera (DECam), mostra la fusione in atto di due ammassi galattici, un fenomeno che offre un’opportunità unica per esplorare la storia di questi colossi cosmici. Questa osservazione, realizzata con un’esposizione totale di 28 ore, non solo cattura la luce intracluster, ma rivela anche la presenza di cirri della Via Lattea, sottili nubi di polvere interstellare.

Un fenomeno celeste mai visto prima

Abell 3667, situato a oltre 700 milioni di anni luce da noi, ospita una fusione tra due ammassi galattici più piccoli, come evidenziato dalla “ponte” di stelle che si estende tra i due centri di massa galattici. Questa fusione ha portato alla formazione di una grande quantità di materia stellare che si trova ora in una fase di transizione. L’immagine cattura non solo la luce emessa dalle galassie più distanti, ma anche la tenue luce intracluster, una traccia del passato delle galassie che un tempo popolavano questi ammassi.

La rivoluzione in corso nell’astronomia delle galassie

Grazie all’imminente avvio del Legacy Survey of Space and Time (LSST) del telescopio Vera C. Rubin, i dati raccolti promettono di trasformare lo studio della materia oscura e della luce intracluster. Rubin, con la sua enorme fotocamera, esplorerà il cielo dell’emisfero meridionale per dieci anni, producendo milioni di immagini ad alta risoluzione che consentiranno di rivelare, su scala senza precedenti, le caratteristiche invisibili degli ammassi galattici e delle loro interazioni. Il futuro dell’astronomia potrebbe trovarsi nell’interpretazione dei dati di Rubin, che offriranno nuove intuizioni sullo sviluppo e sull’evoluzione dell’Universo.