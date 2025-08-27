In rotta verso Apophis: ESA e JAXA insieme per l’incontro con l’asteroide

MeteoWeb

L’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha richiesto finanziamenti per partecipare alla missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) denominata Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Ramses è la missione proposta dall’ESA per raggiungere l’asteroide Apophis, che misura 375 metri, e accompagnarlo durante il suo passaggio ravvicinato, ma sicuro, con la Terra nel 2029. Con questa missione, l’ESA coglierebbe un’opportunità che si presenta una volta ogni mille anni per studiare un grande asteroide mentre le sue caratteristiche fisiche vengono alterate dall’attrazione gravitazionale della Terra.

I ricercatori utilizzerebbero i dati raccolti da Ramses per migliorare la nostra capacità di difendere il pianeta da eventuali asteroidi che in futuro dovessero trovarsi in rotta di collisione.

I Ministri dello Spazio europei decideranno se supportare Ramses durante il Consiglio Ministeriale dell’ESA a novembre 2025. Dato che il veicolo spaziale dovrebbe essere lanciato nel 2028 per raggiungere Apophis in tempo, i lavori preliminari sono già in corso per garantirne la fattibilità.

JAXA è già un importante partner nella prima missione di difesa planetaria dell’ESA, Hera, che ora è in rotta verso l’asteroide Didymos. Le 2 agenzie hanno lavorato insieme negli ultimi mesi per identificare possibili aree di collaborazione su Ramses.

Di conseguenza, JAXA ha ora presentato una richiesta di finanziamento ufficiale al governo del Giappone, parallelamente a quella dell’ESA in vista del prossimo Consiglio Ministeriale. I contributi della JAXA alla missione Ramses includerebbero la fornitura dei pannelli solari e dell’imager a infrarossi del veicolo, oltre a un lancio in rideshare su un veicolo giapponese H3.

“La nostra esperienza di lavoro con i colleghi della JAXA, prima con la missione Hera e ora con Ramses, è stata eccellente. Ci sentiamo davvero come un unico team integrato a livello globale con un obiettivo comune“, afferma Paolo Martino, responsabile della missione Ramses. “Saremmo lieti di affrontare la sfida di raggiungere Apophis insieme“.

“L’ESA accoglie con favore il crescente interesse della JAXA a partecipare alla missione Ramses. La collaborazione internazionale è al centro della difesa planetaria, e siamo molto felici di vedere l’Europa e il Giappone continuare a rafforzare la loro partnership in questo campo“, ha dichiarato Holger Krag, capo del programma di sicurezza spaziale dell’ESA.