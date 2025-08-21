Incendi in Bolivia: oltre 700 roghi, dichiarato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

Il governo della Bolivia ha proclamato lo stato di emergenza nazionale per far fronte ai vasti incendi boschivi che stanno colpendo diverse aree del Paese, dove si contano oltre 720 focolai attivi. La misura, sancita da un decreto ufficiale, permette di velocizzare il coordinamento interno, attivare procedure straordinarie come contrattazioni dirette e riassegnazioni di bilancio, oltre ad agevolare l’arrivo di sostegni dall’estero. Tra questi rientra, ad esempio, il finanziamento di 250 milioni di dollari messo a disposizione dalla Banca Interamericana di Sviluppo, destinato a rafforzare la capacità di risposta nazionale alla crisi.