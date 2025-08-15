Incendi boschivi a Ferragosto in Toscana: fiamme nei pressi di Cana, operazioni complesse in corso

MeteoWeb

Anche a Ferragosto incendi boschivi in Toscana. La Regione segnala fiamme in corso nei pressi di Cana, paese nel comune di Roccalbegna (Grosseto) inserito in un sistema collinare impervio. Attivato il sistema Antincendi boschivi (Aib) della Regione Toscana con tre elicotteri, sei squadre di volontari Aib, operai forestali e vigili del Fuoco. Una linea elettrica ei cambi di vento causa da temporale rendono complesse le operazioni. La protezione civile regionale ha chiesto l’intervento dei Canadair e rinforzi di personale Aib da altre province.