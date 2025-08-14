Incendi boschivi a Grosseto e Siena: rogo causato da un fulmine a Spineta di Sarteano

Due roghi attivi nel pomeriggio, uno causato da un fulmine e l'altro a Campagnatico: in corso operazioni di spegnimento con elicotteri e squadre a terra

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale
Due incendi boschivi nelle province di Grosseto e Siena nel pomeriggio. Uno è stato innescato da un fulmine a Spineta di Sarteano, a sud di Siena. In zona, riporta la Regione, spira un forte vento che complica le operazioni di spegnimento. Il fronte interessa una vasta porzione di bosco e campi di sterpaglie, secchi per il caldo. A terra creare cinque squadre di volontari più operatori forestali coordinati da un direttore operazioni. In arrivo un elicottero ed è previsto l’invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.

L’altro incendio boschivo è sulla strada provinciale delle Conce a Campagnatico (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate in un bosco di macchia mediterranea di difficile accesso da terra. La sala operativa provinciale ha disposto l’invio di due elicotteri regionali e sei squadre di volontari Aib e operai forestali dell’Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Le operazioni di bonifica si protrarranno per tutta la notte per non far ripartire il rogo dai focolai silenti.

