Incendi boschivi: dati, risorse e analisi approfondite dal Copernicus Annual Fire Report

MeteoWeb

Il 2023 è stato uno degli anni peggiori per gli incendi boschivi nell’Unione Europea, con oltre 500.000 ettari di terreno bruciati , un’area grande circa il doppio del Lussemburgo, secondo il Copernicus Annual Fire Report. Una tendenza che è continuata anche nel 2025, con la prima metà dell’anno che ha già visto un’intensa attività di incendi boschivi in diverse aree del mondo. Dagli incendi in California che hanno bruciato alcuni degli immobili più costosi al mondo a gennaio, accumulando danni totali stimati in circa 250 miliardi di dollari , agli incendi nelle foreste boreali di Canada e Russia, fino agli incendi che attualmente stanno devastando alcune parti d’Europa.

Il Copernicus Annual Fire Report

Nella prima metà del 2025, paesi come Regno Unito, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Belgio hanno vissuto una primavera eccezionalmente secca e calda: per tutto aprile e maggio, l’ Osservatorio europeo sulla siccità ha classificato gran parte dell’Europa nord-occidentale in condizioni di siccità “di sorveglianza” e “di allerta”. Le condizioni secche e calde si sono combinate per favorire aree bruciate da record in Germania e nel Regno Unito – aree che in genere non sono colpite da incendi boschivi – causando la distruzione di quasi 30.000 ettari entro l’inizio di maggio, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS). Inoltre, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha riferito che Regno Unito e Irlanda hanno registrato il secondo livello più alto di emissioni di carbonio legate agli incendi dal 2003.

Quando si tratta di comprendere le cause degli incendi boschivi, la ricerca indica non solo che sia la frequenza che la portata dei mega-incendi sono aumentate significativamente negli ultimi anni, ma anche che la percentuale di incendi boschivi che si verificano durante le ondate di calore (HW) aumenta drasticamente per soglie di estensione degli incendi più elevate . Negli anni tra il 2008 e il 2023 in Grecia, Portogallo, Spagna, Francia e Italia, l’intensità delle ondate di calore, più della loro durata, è stata il fattore più determinante nel verificarsi di mega-incendi.

Concentrando l’attenzione sugli incendi in corso in Grecia, questi risultati potrebbero essere riapplicati per suggerire che l’attuale ondata di calore, caratterizzata da calore estremamente intenso in brevi periodi , ha amplificato il rischio di incendi e il potenziale di incendi boschivi su larga scala. Tuttavia, non si tratta solo di comprendere le cause e i fattori predisponenti, ma anche di analizzare il modo in cui rispondiamo agli incendi boschivi. Ciò implica un passaggio alla prevenzione e alla preparazione, anziché all’enorme dispendio di tempo e risorse dedicato alle risposte dirette, che ha caratterizzato finora la maggior parte delle politiche antincendio. Ciò implica l’applicazione di approcci integrati che incoraggino le comunità locali a essere maggiormente coinvolte negli sforzi di riduzione del rischio e di adattamento e a essere più resilienti agli impatti degli incendi boschivi.

Le parole della ricercatrice del CMCC

“L’attuale sistema di gestione degli incendi, che si basa essenzialmente sullo spegnimento degli incendi e sulla risposta alle emergenze, era – ed è tuttora – efficace in condizioni meteorologiche miti con incendi di bassa e media intensità”, spiega Valentina Bacciu, ricercatrice del CMCC e del CNR-IBE . “In condizioni estreme che favoriscono la propagazione degli incendi boschivi, questo sistema non regge. La lotta antincendio, anche nei casi più efficienti, non è sufficiente in queste condizioni”.

Guida alla gestione del rischio di incendi boschivi

Per consentire questo cambiamento nell’approccio alla gestione del rischio di incendi boschivi, il primo requisito è comprendere sia l’entità dell’esposizione sia le capacità di gestione del rischio di un dato paese o regione. A tal fine, il CMCC ha sviluppato il Wildfire Peer Review Assessment Framework (Wildfire PRAF) per guidare una valutazione approfondita dei sistemi di gestione del rischio di incendi boschivi di paesi e regioni. In particolare, il CMCC ha supportato la Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della Commissione europea nell’ambito del programma di revisione paritaria UCPM 2020-2025 , dove ha facilitato l’implementazione di cinque revisioni paritarie, di cui tre incentrate sulla gestione del rischio di incendi boschivi in Grecia (2024) , Italia (2024) e Land Brandeburgo (Germania) nel 2025 .

Un processo che prevede riunioni multilaterali per raccogliere opinioni da autorità pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni della società civile e settore privato, con l’obiettivo di migliorare i sistemi di gestione del rischio di incendi boschivi e gettare le basi per future innovazioni nel modo in cui gestiamo il rischio di incendi boschivi. Ad esempio, la recente revisione paritaria sugli incendi boschivi del Land Brandeburgo, uno stato federale tedesco che copre quasi 292.000 ettari di foresta , dimostra quanto questi processi di revisione paritaria possano essere efficaci nell’evidenziare le questioni critiche che caratterizzano la governance e la preparazione al rischio di incendi boschivi. Il team indipendente di “pari” – esperti e professionisti della protezione civile provenienti da Portogallo, Spagna e Italia – evidenzia come i cambiamenti climatici, l’uso del suolo ereditato e la presenza di ordigni inesplosi all’interno della vasta area forestale tedesca rappresentino sfide significative.

Le principali raccomandazioni emerse dal processo includono la creazione di una strategia unificata e globale di gestione del rischio di incendi boschivi, un’integrazione più efficace della prevenzione nella pianificazione forestale (soprattutto nelle zone di interfaccia tra aree boschive e urbane) e il rafforzamento del supporto alle autorità locali attraverso un coordinamento rafforzato e la piena operatività del neoistituito Centro di Competenza sugli Incendi Boschivi.

“Questi risultati sono significativi perché mettono in luce sfide nascoste e dimostrano come processi di revisione paritaria sistematici e basati su dati esterni possano promuovere riforme concrete”, afferma la ricercatrice del CMCC Veronica Casartelli, che ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del quadro di valutazione. Queste valutazioni non solo diagnosticano le aree di miglioramento, ma catalizzano anche la cooperazione istituzionale, la pianificazione strategica e lo sviluppo delle capacità, componenti essenziali per passare da risposte ad hoc a una governance proattiva e orientata alla prevenzione del rischio di incendi boschivi.

“Nonostante i recenti progressi nella gestione del rischio di incendi boschivi da parte dei paesi dell’UE, sono ancora necessari notevoli sforzi per rafforzare i quadri di governance del rischio di incendi boschivi, al fine di rispondere in modo efficace alle crescenti sfide poste dal cambiamento climatico, dal degrado ambientale e dalla trasformazione socioeconomica”, afferma Casartelli.

“Abbiamo urgente bisogno di passare da un modello incentrato sulla soppressione a un approccio integrato e orientato alla prevenzione per la gestione del rischio di incendi boschivi, basato sulla pianificazione strategica, sulla collaborazione intersettoriale e sugli investimenti a lungo termine nella riduzione del rischio”.

Un focus sulla tecnologia

I ricercatori del CMCC sono in prima linea nello sviluppo di nuovi approcci al rischio di incendi boschivi in Europa attraverso una serie di iniziative e attività di ricerca. Da studi di casi su piccola scala al lavoro sul campo con le comunità locali , che non solo identificano le persone più colpite dagli incendi boschivi , ma attingono anche alle loro conoscenze per costruire resilienza. In questo modo, le soluzioni locali vengono sviluppate in una serie di buone pratiche e strumenti e approcci transdisciplinari per la gestione del rischio che possono essere adottati e utilizzati in tutta Europa. Nell’ambito del progetto capofila del CMCC, il pacchetto di lavoro “Scienza e Tecnologia”, si sviluppa l’aspetto tecnologico delle soluzioni per ridurre il rischio di catastrofi.

Le tecnologie all’avanguardia si sono affermate come un’area chiave per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta agli incendi boschivi, fornendo previsioni ambientali in tempo reale sui rischi di sviluppo degli incendi. Strumenti come videocamere HD, reti di sensori wireless e droni consentono alle parti interessate di pattugliare efficacemente aree ad alto rischio e remote. Queste iniziative tecnologiche vanno oltre le apparecchiature di monitoraggio, integrando l’intelligenza artificiale e sistemi di monitoraggio avanzati per migliorare la valutazione e la prevenzione del rischio di incendi boschivi in tempo reale in tutte le regioni. Intelligenza artificiale, sensori IoT, droni e dati satellitari vengono sfruttati per sviluppare sistemi di supporto alle decisioni incentrati sulla prevenzione della siccità e degli incendi boschivi. Queste piattaforme transnazionali rafforzano la resilienza climatica, supportano strategie di mitigazione e forniscono strumenti innovativi per una gestione forestale sostenibile.

“Una stretta collaborazione tra il mondo accademico, gli enti regionali e gli stakeholder impegnati nella prevenzione degli incendi boschivi contribuisce efficacemente al raggiungimento di risultati utili in termini di prevenzione e tutela ambientale”, afferma Maria Mirto, ricercatrice del CMCC. “L’impiego di infrastrutture di supercalcolo e tecnologie all’avanguardia ci ha permesso di creare soluzioni intelligenti al problema critico degli incendi boschivi che ogni anno colpiscono vaste aree forestali in Puglia e nelle regioni dell’Epiro”.

Anche gli algoritmi di apprendimento automatico si sono rivelati strumenti efficaci per prevedere il verificarsi di incendi boschivi, catturando complesse relazioni tra variabili. Grazie a una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni Digital Twin, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare modelli predittivi che stimano l’estensione delle aree bruciate su scala globale utilizzando tecniche basate sui dati.

“Sfruttando le conoscenze provenienti da dati storici climatici e ambientali per addestrare reti neurali profonde, un gemello digitale può fornire agli scienziati nuove soluzioni di analisi per eventi estremi come gli incendi boschivi . I modelli addestrati possono essere utilizzati, insieme ai dati di proiezione climatica, come base per comprendere come il clima possa influenzare la frequenza e le posizioni degli eventi estremi”, afferma Donatello Elia, ricercatore del CMCC .

Oltre la tecnologia

Oltre alla tecnologia, i ricercatori stanno sviluppando soluzioni integrate che coinvolgono le comunità locali durante lo sviluppo e l’implementazione della preparazione e della prevenzione degli incendi boschivi. Le iniziative di scambio di conoscenze collegano i progetti antincendio finanziati dall’UE con molteplici parti interessate, dalle agenzie internazionali alle organizzazioni della società civile, per garantire lo scambio di conoscenze all’interno della comunità di gestione del rischio di incendi boschivi (WFRM) e quindi affrontare al meglio le future sfide legate agli incendi boschivi poste dai cambiamenti climatici.

Esperti ambientali, tecnologici e di scienze sociali collaborano per migliorare la capacità regionale e nazionale di monitorare le risorse forestali, valutare la biodiversità, generare indicatori di rischio incendi più accurati e promuovere norme di sicurezza tra i cittadini. Queste piattaforme esplorano diverse modalità di previsione e monitoraggio degli incendi boschivi, nonché di gestione del ripristino forestale, all’interno dei contesti culturali locali.

Gli strumenti di valutazione del rischio di incendio ora forniscono indicazioni sul rischio di incendi nelle regioni mediterranee. “La regione di Viseu, in Portogallo, è indicata sulla nostra mappa come ad alto rischio di incendi. Il nostro strumento è stato in grado di indicare questa regione come area ad alto rischio di incendi solo pochi giorni prima degli incendi boschivi del 2024 che l’hanno colpita, il che dimostra la validità della mappa come risorsa per le autorità civili nella pianificazione preventiva degli incendi”, afferma Shahbaz Alvi, ricercatore del CMCC .

Le soluzioni basate sulla natura svolgono un ruolo importante anche negli sforzi locali e internazionali per migliorare la resilienza e ridurre il rischio di incendi nelle aree agro-silvo-pastorali del Mediterraneo. Ad esempio, l’analisi dell’efficacia di queste soluzioni nelle aree agro-silvo-pastorali del Mediterraneo ha permesso ai ricercatori di sviluppare e perfezionare metodi innovativi per valutare l’effetto di diverse strategie di gestione della vegetazione e del pascolo su molteplici componenti del rischio di incendi, al fine di migliorare la resilienza e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

“Tutte e quattro le fasi della gestione degli incendi boschivi devono funzionare all’unisono”, afferma Costantino Sirca, ricercatore del CMCC . “Ci sono contesti in cui la previsione o la prevenzione possono essere più efficaci e altri in cui possono essere una risposta. In generale, si tratta di convivere con gli incendi e costruire comunità resilienti”.

Meccanismi finanziari innovativi

Per sviluppare la resilienza a eventi estremi come gli incendi boschivi è necessario adottare approcci innovativi ai meccanismi finanziari che migliorano la resilienza , come prodotti assicurativi in grado sia di proteggere i beni sia di consentire alle parti interessate di quantificare il valore del capitale naturale. Le iniziative di assicurazione comunitaria vengono testate come strumento per integrare misure di adattamento nei premi assicurativi. I ricercatori collaborano con gli stakeholder locali e le compagnie assicurative per ridurre il costo delle assicurazioni per i singoli individui, riducendo al contempo l’esposizione al rischio delle compagnie stesse, utilizzando prodotti assicurativi innovativi che includono azioni integrate.

Monitoraggio delle emissioni

Un altro importante interrogativo riguardante gli incendi boschivi riguarda il loro impatto sulle emissioni globali e sull’inquinamento atmosferico. Le emissioni degli incendi alterano la composizione atmosferica e accelerano il trasferimento di carbonio dai serbatoi terrestri all’atmosfera, minacciando la stabilità a lungo termine dello stoccaggio di carbonio terrestre e del suo assorbimento terrestre.

Sfruttando i dati open source di Osservazione della Terra e la modellazione della superficie terrestre, i ricercatori lavorano alla progettazione di nuovi servizi e all’armonizzazione del monitoraggio delle emissioni di gas serra (GHG). I servizi di monitoraggio avanzati integrano le immagini satellitari ad alta risoluzione di Copernicus con gli inventari locali della biomassa e le osservazioni a terra per fornire mappe tempestive delle emissioni di gas serra, tra cui anidride carbonica, metano e particolato.

Le iniziative di ricerca europee stanno creando quadri di collaborazione scientifica innovativi che migliorano la nostra comprensione, il monitoraggio e la modellizzazione del ciclo terrestre del carbonio, riducendo l’incertezza nel modo in cui i modelli rappresentano i sistemi terrestri, inclusa la rappresentazione degli incendi boschivi nei modelli della superficie terrestre. Ciò si traduce in una descrizione più accurata del feedback incendi-clima nel sistema terrestre.

Questo è importante quando si tratta di incendi boschivi, poiché non solo provocano emissioni di carbonio attraverso la combustione, ma anche una perdita del potenziale sequestro del carbonio, che è un prerequisito essenziale se vogliamo raggiungere gli obiettivi di emissioni e di cui dobbiamo quindi tenere conto.