Gli incendi boschivi si espandono in Oregon e California, minacciando le case: evacuazioni | FOTO

Gli incendi boschivi in atto nella regione vinicola della California e nell’Oregon centrale sono aumentati, provocando centinaia di evacuazioni mentre i Vigili del Fuoco continuano a lavorare per cercare di contenere le fiamme in un clima secco e caldo. Il Pickett Fire nella contea di Napa, in California, si è esteso per oltre 26 chilometri quadrati ed era contenuto all’11% all’inizio di domenica 24 agosto, secondo il Dipartimento forestale e antincendio della California. Circa 190 persone hanno ricevuto l’ordine di lasciare le proprie case, mentre altre 360 ​​sono sotto allerta evacuazione poiché l’incendio minaccia circa 500 strutture vicino ad Aetna Springs e Pope Valley, ha dichiarato Jason Clay, portavoce dell’unità Calfire Sonoma Lake-Napa.

Oltre 1.230 Vigili del Fuoco, supportati da 10 elicotteri, stanno combattendo l’incendio, divampato giovedì 21 agosto dopo una settimana di caldo estremo. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Gli abitanti degli Stati Uniti occidentali stanno vivendo un’ondata di calore che ha portato al ricovero di alcune persone, con temperature previste su livelli pericolosi per tutto il weekend a Washington, in Oregon, nella California meridionale, in Nevada e Arizona.

L’incendio è scoppiato nella stessa area del ben più grande Glass Fire del 2020, che ha attraversato la contea di Sonoma e alla fine ha bruciato circa 272 chilometri quadrati e oltre 1.500 strutture. Quell’incendio è stato alimentato dal vento, mentre l’incendio attuale è alimentato dalla vegetazione secca sui pendii ripidi – in parte alberi morti e caduti rimasti dal Glass Fire e in parte erba e cespugli che sono ricresciuti e poi si sono seccati di nuovo, ha detto Clay.

Il Flat Fire in Oregon

In Oregon, il Flat Fire nelle contee di Deschutes e Jefferson si è esteso fino a quasi 88 chilometri quadrati, senza alcun contenimento, e ha minacciato quasi 4.000 abitazioni, secondo l’ufficio del capo dei Vigili del Fuoco dello stato. Circa 10.000 persone sono sottoposte a qualche tipo di ordine di evacuazione. L’incendio è iniziato giovedì sera e si è rapidamente diffuso in condizioni di caldo e raffiche di vento.