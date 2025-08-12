Incendi boschivi in Italia: intervento aereo continuo con Canadair e elicotteri, 25 richieste di soccorso

MeteoWeb

Anche nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle attività svolte dalle squadre a terra. In particolare, si legge in una nota, proseguono senza sosta le operazioni per spegnere il vasto incendio nell’area del Parco del Vesuvio, dove stanno operando 4 Canadair.

Le richiesta di soccorso

Secondo i dati disponibili alle 18.15, sottolinea la nota, sono state 25 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane: 6 dal Lazio, dalla Campania e dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, 2 richieste dalla Sardegna e 1 rispettivamente da Basilicata e Abruzzo. L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 9 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza, conclude la nota.