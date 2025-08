Incendi California, il Gifford Fire divora oltre 30mila acri in meno di 2 giorni | FOTO

MeteoWeb

Un devastante incendio, denominato “Gifford Fire“, ha già bruciato più di 30mila acri in meno di 48 ore all’interno della Los Padres National Forest, sulle montagne della Sierra Madre, in California. Secondo quanto riferito dallo U.S. Forest Service e Cal Fire, le squadre antincendio hanno lavorato senza sosta sabato lungo la Highway 166, tra le contee rurali di Santa Barbara e San Luis Obispo, a circa 30 km a Est di Santa Maria.

Le condizioni meteo e ambientali stanno aggravando la situazione: temperature elevate, vegetazione estremamente secca e un territorio particolarmente accidentato ostacolano le operazioni di contenimento. Sabato sera ora locale l’incendio risultava contenuto solo per il 5%, mentre le fiamme continuavano a propagarsi rapidamente tra le erbe alte e il chaparral che ricoprono le ripide colline.