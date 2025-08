Incendi Campania, vasto rogo in un capannone a Pompei: enorme nube di fumo, “chiudere le finestre” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nel Vesuviano. Le fiamme sono divampate nei pressi di un capannone di materiale tessile in via Spinelli, nel comune di Pompei (Napoli), ma la grossa nube di fumo nero è visibile da diversi centri limitrofi. Alcuni sindaci, come Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati, stanno invitando i cittadini tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere sia questo rogo che un altro incendio divampato sempre nel Vesuviano, nel territorio di Terzigno.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione in attesa di indicazioni ufficiali da parte di Arpac e Protezione Civile”, avverte Michele Sepe, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, altro Comune interessato dall’incendio in corso a Pompei. “Qualora la nube di fumo dovesse spostarsi verso il nostro territorio – aggiunge – si raccomanda prudenza, evitando di tenere finestre e porte aperte e limitando, se possibile, le attività all’aperto”. Il primo cittadino di San Valentino Torio (Salerno) Michele Strianese spiega che il fumo “è in arrivo anche sul nostro territorio. Si invita a chiudere porte e finestre e a non sostare all’aperto”.

Grande incendio in un capannone a Pompei: enorme nube di fumo