Incendi Campania, rogo a San Giovanni a Piro: in azione elicottero e Canadair

Oltre dieci ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti in un incendio divampato oggi sul Monte Penniniello, nel territorio di San Giovanni a Piro, a ridosso della Costa della Masseta, in provincia di Salerno. Spinto dal vento, il fuoco si è propagato rapidamente, aprendo nuovi fronti e interessando anche aree vicine. Sul posto sono entrate in azione due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, partite da Torre Orsaia e Celle di Bulgheria. A causa della portata delle fiamme è stato richiesto l’intervento aereo: un elicottero regionale e un Canadair.

L’incendio si inserisce in una serie di episodi che, nelle ultime settimane, stanno mettendo sotto pressione il territorio cilentano. Diversi roghi hanno già compromesso vaste aree boschive, con gravi ricadute ambientali. I sindaci chiedono una risposta più strutturata sul fronte della prevenzione.