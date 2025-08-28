Incendi Francia, arriva la pioggia: spento il rogo nell’Aude dopo un mese di lotta

MeteoWeb

Dopo quasi un mese di lotta incessante, è stato finalmente domato il vasto incendio che ha devastato il massiccio delle Corbières, nel dipartimento dell’Aude, nel Sud/Est della Francia. A darne notizia è stato il prefetto dell’Aude, annunciando su X che “l’incendio boschivo che ha interessato 17.000 ettari nelle Corbières è ora spento”. Il rogo, scoppiato il 5 agosto a Ribaute, era stato dichiarato “sotto controllo” il 10 agosto, ma restava ancora sotto stretta sorveglianza. Le piogge cadute negli ultimi giorni hanno contribuito a spegnerlo definitivamente.

Si tratta del più grande incendio dell’estate in Francia: ha attraversato 16 Comuni, distrutto 36 abitazioni e causato la morte di una donna di 65 anni nella sua casa a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Nei momenti più critici, oltre 2mila vigili del fuoco hanno operato lungo un perimetro di 80 km.

Secondo i dati della banca nazionale sugli incendi boschivi (Bdiff), che monitora le superfici bruciate dal 1973, è stato il rogo più grave registrato negli ultimi 50 anni nell’area mediterranea francese.