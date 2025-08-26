Incendi in Portogallo, maestoso dust devil a Covilhã | VIDEO

MeteoWeb

Un raro dust devil di cenere è stato filmato a Unhais da Serra, nel Comune di Covilhã, in Portogallo, dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi. Il fenomeno si è verificato durante l’incendio di “Arganil”, domato dopo 11 giorni di interventi intensivi. Secondo Rádio Cova da Beira, il video è stato realizzato dai pompieri di Odemira, giunti in soccorso da altre regioni del Paese. Questo tipo di dust devil è un evento naturale poco comune nella zona, che pur essendo soggetta a incendi boschivi, non aveva registrato finora fenomeni così intensi come quelli di quest’anno.