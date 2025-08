Due incendi a Lecce e provincia: bruciano sterpaglie, ulivi e una pineta

MeteoWeb

Due incendi si sono sviluppati oggi a Lecce e in provincia. Un vasto rogo è divampato in mattinata a Lecce a ridosso della SS 7 ter nei pressi del campo sosta Panareo. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di una terza inviata dal Comando Provinciale di Brindisi. Le fiamme hanno inizialmente coinvolto la zona perimetrale del campo, caratterizzata da sterpaglie e alberi di olivo affetti da Xylella, per poi propagarsi all’interno dell’area, interessando ulteriori sterpaglie e alcune automobili in stato di abbandono. La situazione è attualmente sotto controllo. Si è proceduto all’avvio delle operazioni di bonifica. Sul posto è intervenuto anche personale della Protezione Civile.

Il secondo indendio

Parallelamente, un secondo incendio è divampato nel Comune di Lequile, all’interno della pineta denominata Buia. Le fiamme stanno interessando sia la vegetazione erbacea che l’area boschiva. Sono presenti sul posto una squadra AIB (Antincendio Boschivo) dei Vigili del Fuoco, un’autobotte e un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).