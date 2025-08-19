Incendi Liguria, bruciano le alture di Ventimiglia: due elicotteri in azione

MeteoWeb

Un incendio boschivo è in atto, dalle 16 circa, sulle alture della frazione Trucco, a Ventimiglia. Si tratta di una zona impervia dove stanno operando, oltre ai Vigili del Fuoco, anche due squadre di volontari e altrettanti elicotteri: uno da Imperia e l’altro da Genova. Al momento non risultano esserci abitazioni minacciate e accertamenti sono in corso per risalire all’origine delle fiamme.