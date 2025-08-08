Incendi Los Angeles, studio rivede al rialzo le vittime di gennaio 2025: bilancio 15 volte superiore

MeteoWeb

I dati ufficiali della California indicano che la devastante serie di incendi boschivi verificatisi nella contea di Los Angeles nel gennaio 2025 ha provocato 31 morti dirette, ma un nuovo studio della Boston University School of Public Health (BUSPH) e dell’Università di Helsinki indica che il numero effettivo di vittime è quasi 15 volte superiore. Pubblicato su JAMA, lo studio ha stimato l’eccesso di mortalità nella contea di Los Angeles dal 5 gennaio all’1 febbraio, e ha scoperto che gli incendi boschivi hanno contribuito ad almeno 440 morti durante questo periodo. Lo studio è il primo a stimare l’eccesso di mortalità associato a questi incendi, che sono rapidamente diventati uno dei peggiori disastri naturali nella storia dello stato.

I due incendi più grandi, il Palisades Fire a Pacific Palisades e l’Eaton Fire ad Altadena, sono divampati il 7 gennaio e si sono propagati rapidamente, bruciando più di 50.000 acri e distruggendo quasi 16.000 case e aziende prima di essere completamente domati il 31 gennaio.

I ricercatori affermano che i 409 decessi aggiuntivi esclusi dai registri ufficiali sono probabilmente dovuti a fattori parzialmente attribuibili, come patologie polmonari o cardiache dovute alla maggiore esposizione all’inquinamento atmosferico da fumo e oggetti in fiamme, nonché a fattori indiretti come interruzioni di altre emergenze sanitarie critiche o di salute mentale.

Migliorare la sorveglianza della mortalità

Mentre i meteorologi avvertono di un’altra stagione estiva di incendi boschivi superiore alla media, questi risultati sottolineano la necessità per le città di migliorare la sorveglianza della mortalità durante e dopo gli eventi meteorologici estremi.

Andrew Stokes, professore associato di salute globale presso la BUSPH e autore principale dello studio, ha sottolineato l’urgenza di andare oltre i tradizionali parametri di misurazione delle catastrofi. “I bilanci ufficiali delle vittime spesso non tengono conto delle conseguenze sanitarie più ampie di disastri come gli incendi boschivi. Con questo studio, abbiamo mirato a fornire una stima tempestiva e basata sui dati del vero bilancio degli incendi boschivi di Los Angeles, che includa gli impatti nascosti del fumo degli incendi, l’interruzione delle cure e la pressione sul sistema”, afferma Stokes. “Ci auguriamo che queste stime possano essere utilizzate per orientare la preparazione alle emergenze, proteggere le popolazioni vulnerabili e garantire che le decisioni politiche e di allocazione delle risorse riflettano la piena entità del danno”.

“Il nostro studio dimostra che gli incendi boschivi possono avere un impatto significativo sulla mortalità a breve termine“, afferma l’autore principale dello studio, Eugenio Paglino, ricercatore post-dottorato presso l’Istituto di Demografia e Salute della Popolazione di Helsinki presso l’Università di Helsinki. “Oltre a fornire stime precise per gli incendi boschivi di Los Angeles, questi risultati supportano anche l’idea che le stime dirette dei decessi, basate sulla codifica delle cause di morte, dovrebbero essere integrate con stime indirette, basate su metodi statistici, per ottenere un quadro più completo delle conseguenze sulla mortalità degli incendi boschivi e di altri disastri naturali”.

Una tempesta perfetta di fattori

Gli incendi boschivi sono stati aggravati da una tempesta perfetta di fattori alimentati dai cambiamenti climatici, tra cui siccità, vegetazione secca, bassa umidità e forti venti nella regione che hanno superato i 145km/h.

Almeno 179.000 persone sono state costrette a evacuare rapidamente le proprie case e molte di quelle rimaste bloccate nel traffico hanno dovuto abbandonare le proprie auto sulla strada mentre le fiamme avanzavano.

Comprendere la reale mortalità e gli altri rischi per la salute associati a questi eventi estremi può orientare gli attuali piani di azione e risposta al clima, poiché il Nord America continua a registrare un numero di incendi boschivi superiore alla media quest’estate, in particolare in Canada, Arizona, Utah e Oregon.

Esposizione a particolato fine e tossine

L’esposizione al particolato fine e ad altre tossine presenti nel fumo degli incendi boschivi è stata collegata a una serie di rischi per la salute e patologie respiratorie, tra cui riduzione della funzionalità polmonare, asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Negli incendi della contea di Los Angeles, è probabile che i residenti siano stati esposti anche ad amianto, microplastiche e altre sostanze chimiche provenienti da veicoli, mobili e altri oggetti in fiamme.

“Incendi boschivi, ondate di calore e forti tempeste stanno aumentando in frequenza e intensità, minacciando i risultati ottenuti a fatica in termini di miglioramento della qualità dell’aria grazie a normative efficaci negli ultimi decenni”, afferma Gregory Wellenius, professore di salute ambientale e direttore del Center for Climate and Health presso la BUSPH, che non ha partecipato allo studio. “Questi eventi estremi potrebbero esporre decine di milioni di americani a livelli pericolosi di inquinamento atmosferico su base ricorrente. Questo studio ci ricorda che i dati ufficiali spesso non riescono a cogliere la piena portata dei danni e delle perdite causati da questi disastri”.

Effetti indiretti degli incendi

Gli effetti indiretti degli incendi nella contea di Los Angeles sono probabilmente ancora più gravi di quanto suggeriscano i risultati, e gli effetti e le conseguenze sulla salute potrebbero non essere avvertiti in modo uniforme tra le popolazioni colpite, aggiunge Stokes. Gran parte della copertura mediatica degli incendi boschivi si è concentrata sulla distruzione di quartieri benestanti e frequentati da celebrità, ma gli incendi hanno distrutto comunità di ogni estrazione sociale e gli effetti del fumo hanno probabilmente raggiunto aree ben oltre la contea di Los Angeles.

“I nostri risultati rivelano che il vero bilancio umano degli incendi boschivi supera di gran lunga la distruzione visibile. Le vite perse non sono solo statistiche: erano nonni, vicini, lavoratori e assistenti“, afferma Stokes. “Scoprendo queste morti nascoste, così spesso non conteggiate in seguito a un disastro, speriamo che le nostre stime possano fornire risposte più eque e incentrate sulla salute alle crescenti minacce climatiche”.