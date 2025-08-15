Incendi: migliaia di pompieri al lavoro in Spagna, Portogallo e Grecia

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco continuano a combattere contro diversi incendi in Spagna, Portogallo e Grecia, in condizioni di forte caldo e siccità persistente che rendono difficili gli sforzi per contenere le fiamme. La Spagna è attualmente alle prese con 14 incendi di grandi dimensioni, con temperature in aumento previste per il weekend. L’agenzia meteorologica nazionale ha segnalato un rischio di incendi estremamente elevato in gran parte del Paese. I roghi nella regione della Galizia hanno costretto alla chiusura di autostrade e alla sospensione della linea ferroviaria ad alta velocità che collega la regione alla capitale Madrid.

“Anche oggi sarà una giornata molto difficile, con un rischio estremo di nuovi incendi”, ha scritto su X il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez. L’agenzia meteorologica nazionale AEMET ha segnalato un rischio di incendi estremo in gran parte del Paese, comprese le zone più colpite nel nord e nell’ovest. L’ondata di caldo, che questo mese ha portato temperature superiori ai +40°C per diversi giorni, dovrebbe protrarsi fino a lunedì 18 agosto.

Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi dell’Unione Europea, quest’anno gli incendi in Spagna hanno bruciato 158mila ettari, un’area grande all’incirca quanto l’area metropolitana di Londra.

In Portogallo, quasi 4mila Vigili del Fuoco sono al lavoro contro 7 incendi di grandi dimensioni.

Grecia

Un incendio boschivo in Grecia è uscito fuori controllo per il quarto giorno consecutivo sull’isola di Chios, provocando ulteriori evacuazioni e le autorità rimangono in stato di massima allerta. Due aerei antincendio e due elicotteri sono operativi nel nord dell’isola, nel Mar Egeo orientale, dove secondo le autorità locali una tregua dei venti forti ha aiutato i Vigili del Fuoco nelle prime ore di oggi.

Dopo una serie di grandi incendi nella parte occidentale del Paese all’inizio di questa settimana, i Vigili del Fuoco sono oggi in allerta fuori Atene e nelle zone vicine nel sud del Paese, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno aumentato il rischio di incendi.