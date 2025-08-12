Incendio nel nord-ovest della Spagna: un volontario muore e sei persone restano ferite

MeteoWeb

Un volontario impegnato nei lavori di estinzione di un incendio nel nord-ovest della Spagna è morto: lo hanno reso noto le autorità locali. A causa dello stesso rogo, sviluppatosi a Molezuelas de la Carballeda (provincia di Zamora), almeno altre sei persone sono rimaste ferite, hanno aggiunto. Il volontario deceduto sarebbe rimasto intrappolato da lingue di fuoco mentre tentava di contenere le fiamme, in una zona rurale.

Il cordoglio

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso le condoglianze per la sua morte su X. Si tratta del secondo decesso di cui si ha legato notizia ai vasti incendi forestali attivi in questi giorni in Spagna. Il primo è stato quello di un uomo di circa 50 anni, vittima di un rogo divampato a Tres Cantos, alle porte di Madrid.