Incendi Piemonte, bruciano i boschi nelle Alpi del Biellese: elicottero in azione | FOTO

Da molte ore, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale del sistema AIB della provincia di Biella sono impegnate a domare un vasto incendio boschivo che interessa la zona dell’Alpe Noveis, tra Monte Gemevola, conosciuto anche come Cornabecco nel territorio del comune di Coggiola, tra il Biellese e la Valsessera. Visto il terreno impervio si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero regionale. L’incendio è divampato nella notte e l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari è proseguito fino ad ora, anche per evitare la ripresa delle fiamme in zone dove il rogo è già stato spento.