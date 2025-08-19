Incendi Piemonte: fiamme alle pendici del Monte Bracco nel Cuneese, Canadair in arrivo

MeteoWeb

È atteso a breve l’intervento di un Canadair per fronteggiare il vasto incendio che da ieri pomeriggio sta interessando i boschi alle pendici del Monte Bracco, nel Cuneese, in località Morra San Martino, frazione di Revello. Le fiamme si sviluppano su 3 diversi fronti. A Morra San Martino, dove alcune abitazioni sono state evacuate, l’incendio risulta circoscritto; sotto controllo anche l’area che si estende verso Rifreddo, mentre preoccupa maggiormente il fronte diretto a Revello. Sul posto operano quindici squadre dei vigili del fuoco – provenienti dai distaccamenti di Saluzzo, Cuneo, Bra, Dronero e Barge – affiancate dai volontari dell’Aib, dalla Protezione civile, dai carabinieri, dalla polizia locale e dal personale del 118.