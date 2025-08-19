Incendi Piemonte: la Valsessera continua a bruciare

MeteoWeb

Il bilancio dell’incendio che dalla notte di domenica sta interessando il monte Gemevola, in Valsessera (provincia di Biella), è pesante. Il fuoco ha distrutto numerosi ettari di bosco e sottobosco, causando ingenti danni ambientali. Da due giorni i vigili del fuoco e le squadre antincendio AIB sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme, supportati da 2 elicotteri della Protezione civile regionale e da 2 Canadair. L’incendio si sviluppa su più fronti, rendendo particolarmente difficile il suo controllo. Le fiamme sono visibili da tutta la Valsessera, mentre il fumo grava soprattutto sulle frazioni più alte di Coggiola, dove l’odore di bruciato si percepisce intensamente a tratti.