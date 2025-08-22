Incendi Portogallo, il calo delle temperature non ferma la lotta contro le fiamme

MeteoWeb

Nonostante una tregua offerta dal calo delle temperature, il Portogallo continua a combattere contro incendi boschivi che hanno mobilitato oltre 1.600 vigili del fuoco. Si stima che il rogo più esteso, scoppiato ad Arganil, sia “probabilmente il più grande mai registrato nel Paese”, con una superficie devastata di circa 60.000 ettari, come dichiarato ad AFP da Paulo Fernandes, esperto dell’Università di Tras-Os-Montes. Da fine luglio, l’emergenza ha già causato 3 vittime, numerosi feriti e la distruzione di case e fattorie. Di fronte all’entità della crisi, il Portogallo ha richiesto rinforzi attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile, ricevendo il supporto di mezzi aerei da Svezia, Grecia e Francia.

Il primo ministro Luis Montenegro, criticato per la gestione dell’emergenza, ha annunciato una serie di misure per aiutare le popolazioni colpite, tra cui finanziamenti fino a 250mila euro per la ricostruzione delle residenze principali. Montenegro ha inoltre sottolineato la necessità di riflettere sulla gestione delle foreste e sul sistema di Protezione civile.

Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis), quest’anno il Paese ha già visto bruciare circa 276mila ettari.