Incendi Portogallo, sale a 4 il numero dei morti nei roghi

Nel Portogallo ferito dagli incendi, è morto all’alba di oggi l’uomo rimasto ferito nel rogo di Sabugal, nel distretto di Guarda, ricoverato all’ospedale di Oporto. Sale così a 4 il numero dei morti a causa degli incendi. L’uomo aveva 45 anni e lavorava per un’azienda privata di protezione del patrimonio forestale. Era rimasto gravemente ustionato mentre tentava di combattere le fiamme.