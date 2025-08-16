Incendi Portogallo, spettacolare tornado di fuoco avvistato ad Aguiar da Beira | VIDEO

MeteoWeb

Un “tornado di fuoco” si è formato la sera di venerdì 15 agosto in un incendio ad Aguiar da Beira, nel distretto di Guarda, in Portogallo. Il fenomeno, raro e spettacolare, è stato registrato dai residenti locali che hanno assistito all’incendio. I tornado di fuoco o fire tornado sono una delle più rare e impressionanti creazioni della natura. Un tornado di fuoco è un vortice indotto da un incendio e spesso (almeno in parte) composto da fiamme o cenere. Questi iniziano con un mulinello di vento, spesso reso visibile dal fumo, e possono verificarsi quando un intenso calore e condizioni di vento turbolento si combinano per formare vortici d’aria. Questi vortici possono contrarsi in un vortice simile a un tornado che risucchia detriti e gas combustibili.

Il fronte di questo incendio si è originato a Satão, Viseu, mercoledì scorso. A tarda sera, erano presenti 1.034 Vigili del Fuoco supportati da 335 veicoli sul campo.

La Protezione civile portoghese ha confermato il ritrovamento di un corpo carbonizzato in un incendio divampato nel distretto di Guarda. È la prima vittima negli incendi di questa estate in Portogallo. Secondo la tv di Stato portoghese, ci sarebbero altri due feriti gravi a causa di un incidente fra elicotteri impegnati nello spegnimento di questi minerali.