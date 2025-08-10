Incendi Sardegna, elicotteri in azione per domare le fiamme a Burcei

Il Corpo forestale, con il supporto di due elicotteri da Pula e San Cosimo, è intervenuto in località Arcu Seuesu nel Cagliaritano, coordinando le operazioni di spegnimento con la pattuglia di Sinnai

Incendi Sardegna
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e San Cosimo su un incendio a Burcei, in località Arcu Seuesu, nel Cagliaritano. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sinnai.

