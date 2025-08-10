Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e San Cosimo su un incendio a Burcei, in località Arcu Seuesu, nel Cagliaritano. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sinnai.
Incendi Sardegna, elicotteri in azione per domare le fiamme a Burcei
Il Corpo forestale, con il supporto di due elicotteri da Pula e San Cosimo, è intervenuto in località Arcu Seuesu nel Cagliaritano, coordinando le operazioni di spegnimento con la pattuglia di Sinnai
MeteoWeb