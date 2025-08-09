Oggi 17 incendi in Sardegna: fiamme vicino a serre e a una casa a Iglesias

MeteoWeb

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di Iglesias, in località Uccuru Antoni Orcu, in Sardegna. Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Marganai. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cagliari. Le fiamme hanno lambito un’abitazione e alcune serre della zona e hanno bruciato circa 2 ettari di seminativo.

Complessivamente, sono 17 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. A Iglesias, le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18:20 circa e sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Iglesias, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Marganai. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Iglesias e quattro squadre di volontari delle associazioni di Iglesias, Villamassargia e Domusnovas.

Il secondo incendio, ancora attivo, si è verificato nell’agro del Comune di Jerzu, in località Costa Cresia. Le operazioni di spegnimento sono in corso dalle ore 18 circa e sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Jerzu coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto stanno intervenendo anche 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Jerzu e Cardedu e una squadra di Vigili del Fuoco di Lanusei.

Il terzo rogo, anche questo ancora attivo, è divampato nell’agro del Comune di Jerzu, in località Forchi Ois. Le operazioni di spegnimento sono in corso dalle 18:20 circa e sono coordinate dal personale del Gauf Cfva di Lanusei coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto. Sul posto stanno intervenendo pure 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ulassai e Jerzu.