Un grosso incendio sta divampando nelle campagne di Buddusò, in Gallura: le fiamme si stanno propagando rapidamente, spinte dal vento di maestrale. Al lavoro in un’ampia superficie boscata in località Santa Reparata 2 elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma partito dalla base di Alà dei Sardi. Richiesto l’intervento anche di 2 Canadair da Olbia.
Incendi Sardegna: fiamme spinte dal maestrale a Buddusò
