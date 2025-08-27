Incendi Sardegna: pericolo elevato e allerta arancione in tutta la regione

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato il Bollettino di previsione di Pericolo incendio, il quale stabilisce per la giornata di oggi, mercoledì 27 agosto l’allerta di colore arancione, corrispondente a un livello di pericolosità elevato per il rischio incendi sul territorio. La classificazione di pericolosità alta, identificata dal codice arancione, indica che le condizioni ambientali sono tali da poter innescare un incendio caratterizzato da un’intensità del fuoco e una velocità di propagazione considerevoli.

La Protezione Civile regionale ha altresì provveduto all’emissione di un avviso di condizioni meteo avverse, specificamente per l’eccezionale innalzamento delle temperature, con validità temporale dalle ore 10:00 del 27 agosto fino alle 20 del 28 agosto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.