Incendi Sardegna: rogo nell’Oristanese, in azione 2 elicotteri

Un’incendio è divampato in agro del Comune di Scano di Montiferru, in Sardegna: il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Bosa e Fenosu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cuglieri.