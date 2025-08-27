Incendi Sicilia, domani allerta rossa e arancione: il bollettino

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un bollettino di allerta sul rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di domani, giovedì 28 agosto. È stata emessa allerta rossa per rischio incendi in provincia di Trapani e allerta arancione sul resto della regione. Per quanto riguarda il caldo, emessa allerta gialla (livello 1) a Palermo, dove è prevista una temperatura massima percepita di +37°C, secondo il bollettino di allerta.

