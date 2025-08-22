Incendi in Spagna: il bilancio delle vittime sale a 5

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio degli incendi che stanno colpendo la Spagna: le vittime sono 5. Secondo quanto riferisce El Paìs un uomo di 45 anni, un volontario, è morto a Salamanca a causa di complicazioni respiratorie derivanti dall’inalazione di fumo nel rogo scoppiato a Cipérez che ha bruciato 12mila ettari. L’uomo è la 4ª vittima registrata nella regione della Castiglia e León. Un altro uomo era morto nell’incendio di Tres Cantos, nella regione di Madrid.