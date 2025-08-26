Incendi Spagna, diversi focolai attivi: il governo dichiara le “zone di emergenza”

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato oggi, nella prima riunione dopo la pausa estiva, la dichiarazione di zone colpite da emergenza per i territori devastati dagli incendi boschivi. Lo riporta il quotidiano “El Pais”, secondo cui la misura consente di accelerare la risposta dell’esecutivo attraverso aiuti diretti, esenzioni fiscali e altre iniziative a sostegno delle popolazioni interessate non solo dagli incendi ma anche dalle alluvioni che hanno colpito il Paese lo scorso giugno.

Nel frattempo, diversi focolai restano attivi in Galizia, Castiglia e Leon e Asturie. In Galizia, il governo regionale ha segnalato che l’incendio di Pobra do Brollon (provincia di Lugo) ha già bruciato 600 ettari in meno di 24 ore, mentre rimangono critici i roghi di Carballeda de Valdeorras e Avion (provincia di Ourense). La giunta de Castilla y Leon ha informato lunedì 25 agosto della riattivazione dell’incendio di Porto, al confine tra le province di Zamora e Leon, che ha costretto all’evacuazione di cinque località. Nelle Asturie, i fronti più preoccupanti sono quelli di Degana, Genestoso-Cangas del Narcea e Somiedo.

Secondo il quotidiano, domani i sovrani spagnoli inizieranno una serie di visite nelle zone colpite.