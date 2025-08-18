Incendi Spagna, fiamme fuori controllo: evacuate 8.000 persone in Castiglia e Leon

MeteoWeb

Le difficili condizioni meteorologiche, aggravate dal forte vento, e le dense colonne di fumo che ostacolano le operazioni di spegnimento di un violento incendio in Castiglia e Leon, hanno forzato le autorità di Protezione Civile ad evacuare in via precauzionale circa 8.000 persone nel distretto di Sanabria, nella provincia di Zamora, nella Spagna nordoccidentale. L’incendio, originatosi da un fulmine giovedì scorso, è fuori controllo, ed ha già provocato tre delle quattro vittime registrate nei roghi in Spagna, fra i quali un Vigile del Fuoco morto e un collega ferito la notte scorsa, nel ribaltamento dell’autobotte con la quale si dirigevano verso la linea del fuoco.

La situazione nella provincia di Zamora è particolarmente critica ed ha costretto ad evacuare oggi sei borghi, mentre le fiamme minacciano altri sei villaggi attorno al Lago di Sanabria. Intanto, gli abitanti di Porto, sfollati nel fine settimana, hanno potuto rientrare oggi nelle proprie abitazioni.